Elon Musk'ın 13'üncü çocuğu doğmuş



İnternet fenomeni Ashley St. Clair, Elon Musk’ın 13’üncü bebeğini doğurduğunu X’teki bir gönderisiyle açıkladı.

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E! Online’ın haberine göre muhafazakâr kesimin iyi tanıdığı internet fenomeni ve çocuk kitabı yazarı Ashley St. Clair, geçtiğimiz yıl Elon Musk’tan bir bebek sahibi olduğunu açıkladı.

St. Clair, 14 Şubat’ta X’te şöyle dedi: “Beş ay önce dünyaya yeni bir bebek getirdim. Babası Elon Musk. Çocuğumuzun mahremiyetini ve güvenliğini korumak için bunu daha önce açıklamadım ancak son günlerde magazin medyasının, vereceği zarara bakmaksızın bunu yapmayı planladığı açıkça ortaya çıktı. Çocuğumuzun normal ve güvenli bir ortamda büyümesine izin vermeyi amaçlıyorum. Bu nedenle, medyanın çocuğumuzun mahremiyetine saygı göstermesini ve müdahaleci habercilikten kaçınmasını rica ediyorum.” Paylaşımına Latincede “Zarlar atıldı” anlamına gelen ‘Alea Iacta Est’ ifadesini de ekledi.

Elon Musk ve St. Clair, 2023 Eylül ayında X’te etkileşime girmiş ve daha sonra ikisi de aynı mekanda bulunmuş ancak Tesla basına, bunun sadece bir tesadüf olduğunu ikilinin şahsen konuşmadığını söylemişti.

Sonraki Kasım ayında St. Clair, X’teki bir paylaşımında “Doğum kontrolünü ve Adderall’ı bırakmak, akıl sağlığım için yaptığım en iyi şeylerden biriydi. Çok sayıda Amerikalı ilaç kokteylleri içiyor ve sonra neden akıllarını kaçırdıklarını merak ediyor” yazdı. Musk, paylaşımı “Elbette” diye yanıtladı.

CBS News’in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jennifer Jacobs, haberin paylaşılması üzerine X’te “Bazı Trump yardımcıları geçen yıl Elon Musk’ın muhafazakar bir internet fenomeninden bebek sahibi olacağını biliyordu. Kaynaklara göre haber, hamile Ashley St. Clair’in Musk’ın korumalarıyla birlikte Mar-a-Lago’da belirmeye başlamasıyla duyuldu” dedi.