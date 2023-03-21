Elon Musk, Fed’e faiz siparişi verdi

Tesla ve Twitter’ın CEO’su Elon Musk, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) faizi en az 50 baz puan düşürmeye çağırdı.

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Fed, enflasyonla mücadele kapsamında geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanla 2000’den bu yana en hızlı faiz artışını yapmasının ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994’ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artıran Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışla yavaşlamaya başlamıştı.

1 Şubat 2023’teki artışla birlikte Fed, politika faizini 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa (4,25-4,75) çıkardı.

Elon Musk, Fed’e indirim çağrısında bulundu.

Twitter hesabından bir gönderiye yorum yapan Musk, faizlerin en az 50 baz puan düşürülmesi çağrısında bulundu.

Fed needs to drop the rate by at least 50bps on Wednesday — Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2023

Yeni faiz oranı yarın açıklanacak.

Fed’in faiz artırması ama artış hızında yavaşlamaya gitmesi bekleniyor.