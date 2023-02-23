Fed yetkililerinden 25 puanlık faiz artışı sinyali

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ay başındaki para politikası kurulu toplantısına katılan yetkililerin neredeyse tamamı faiz artırım hızını daha da azaltmak konusunda mutabık kalırken, faizlerin ulaşacağı azami seviyeyi belirleyecek temel unsurun enflasyonda gerçekleşecek düşüş olduğunu belirttiler.

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Fed’in 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde gerçekleşen para politikası toplantısına ait tutanaklarda kullanılan dil, ekonomide yavaşlamadan endişe duyan yetkililer ile enflasyonun kalıcı olacağını düşünen yetkililer arasında bir anlaşma zemini oluştuğuna işaret etti.

Tutanaklarda yetkililerin faizlerin yükselmeye devam etmesi gerektiği ancak artırımların büyüklüğünü azaltmanın gelecekte açıklanacak verilere göre hareket etmelerini kolaylaştıracağı konusunda hemfikir oldukları ifade edildi.

Tutanaklarda, “Neredeyse tüm katılımcılar politika faizini 25 baz puan yükseltmenin uygun olacağı konusunda hemfikir oldular” dendi.

Tutanaklarda ayrıca şu belirtildi: “Katılımcılar genel olarak enflasyona dair yukarı yönlü risklerin politikanın gelecekteki seyrinin şekillenmesi konusunda ana unsur olduğunu kaydettiler.”

Artışa Mayıs’ta başlanmıştı

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanla 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını yapmasının ardından, haziran toplantısında 75 baz puanla 1994’ten bu yana en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda dört toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı.

1 Şubat 2023’teki artışla birlikte Fed, politika faizini 2007’den bu yana kaydedilen en yüksek aralığa çıkardı.

Banka, faiz oranını geçen yıl mart ayından bu yana toplam 450 baz puan artırmış oldu.

ABD’de enflasyon geçen yıl haziranda yıllık yüzde 9’la 1981’den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak geçen yıl aralık ayında yüzde 6,5’e gerilemişti.

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