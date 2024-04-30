Elektronik sigara kullananların idrarında uranyum ve kurşun bulundu

Günde en az sekiz kez elektronik sigara kullandığını söyleyen 13-17 yaş grubundakilerin idrarında ara sıra içenlere oranla yüzde 30 daha fazla kurşun ve iki kat daha fazla uranyum bulundu.

Fotoğraf: AA

Nebraska Üniversitesi elektronik sigaranın gençler üzerindeki etkisini araştırdı. Mentol veya nane yerine tatlı elektronik sigara aromalarını tercih eden gençler arasında özellikle uranyum biyobelirteçleri yüksek.

TRT Haber’in aktardığına göre hiç elektronik sigara kullanmayan gençlerden oluşan bir kontrol grubu bulunmuyor fakat sigaradan kaçınan 200 elektronik sigara kullanıcısından oluşan ABD örneğindeki model durumun endişe verici olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, kamu sağlığı açısından elektronik sigaraların potansiyel toksisitesine (bir maddenin organizmaya zarar verme derecesi) ilişkin daha fazla araştırma yapılması gerekliliğini vurguluyor.