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Yaramazlara biraz batar!

Bakan Bolat: Elektronik sigara konusunda Türkiye’de kesin bir yasaklama var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Elektronik sigara konusunda Türkiye’de kesin bir yasaklama var” dedi.

Fotoğraf: AA

Bolat, dün Meclis’te bütçe görüşmelerinde soruları cevapladı.


Elektronik sigara konusunda Türkiye’de kesin bir yasağın olduğunu belirten Bolat, başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümet olarak elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesinlikle karşı olduklarını vurguladı. Bolat “Gümrüklerimizde ciddi yakalama yapılıyor. Son bir ay içerisinde 256 bin ünite elektronik sigara yakalandı. Bir hafta sonra da 125 bin elektronik sigara yakalandı” dedi.

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