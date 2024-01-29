Çocuklar arasında yayıldı: Britanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor

Britanya hükümeti, gençlerde kullanımının artması üzerine tek kullanımlık elektronik sigaraların yasaklanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

BBC Türkçe’nin haberine göre tek kullanımlık olmayan elektronik sigaranın çocuklara pazarlanmasını ve reşit olmayanlara satışını engellemek için de önlemler alınacak.

Sigara kullanımı ve sağlık üzerine çalışan yardım kurumu ASH’in verilerine göre, 11 ila 17 yaş arasında düzenli ya da aralıklarla elektronik sigara kullanım oranı yüzde 7,6. Bu sayı 2020’de 4,1’di.

Britanya Başbakanı Rishi Sunak, elektronik sigara kullanımının şu an çocuklar arasındaki en endişe verici trendlerden biri olduğunu, yaygın hale gelmeden harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti.

Ülkede şu an 18 yaşının altındakilere herhangi bir elektronik sigara satışı yasak. Ancak hükümet tek kullanımlık elektronik sigaraların, doldurulabilir olanlara göre daha küçük ve renkli paketlerde satıldığını, bunun gençlerin kullanımındaki endişe verici artışın ardındaki temel etken olduğunu söyledi

Britanya Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasağın bu yıl beklenen genel seçimler öncesinde parlamentoda kabul edileceğini düşünüyor.