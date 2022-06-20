Elazığ’da taksi esnafı akaryakıt zamlarını protesto etti

Elazığ’da taksi esnafı, akaryakıt zamlarını konvoy ve kornalarla protesto etti.

Görsel: ANKA

Sadece 2022 yılının başından itibaren benzin fiyatları 10 TL’nin üzerinde arttı. Son yedi aydaki akaryakıt zamları yüzde 200’ü aşarken, mazot fiyatlarında senelik zam oranıysa yüzde 286 seviyesine çıktı.

Elazığ’da 200’den fazla taksici bir araya gelerek art arda zam gelen akaryakıt fiyatlarını protesto etti. Taksiciler eski Devlet Hastanesi’nin önünden Elazığ Şoförler Odası’na kadar konvoy halinde korna çalarak eylem yaptı. Eyleme, yurttaşların da destek verdiği görüldü.

Konvoyun ardından taksiciler, Elazığ Şoförler Odası’nın önünde açıklama yaptı.

Taksiciler eyleme ‘yasal olmadığı’ gerekçesiyle destek vermeyen Elazığ Şoförler Odası’na tepki gösterdi.

‘Taksimetreye zam istemiyoruz; akaryakıttakilerin geri alınmasını istiyoruz’

ANKA’nın aktardığına göre Niyazi Erdoğan da 1998 yılından beri taksicilik yaptığını ve hiçbir zaman bu kadar zorlanmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Sigortalar, yakıtlar, arabanın bakımları. Yani biz bir tek kendimiz için söyleyemiyoruz. Vatandaş bile mağdur, vatandaş araca binemiyor. Biz taksimetreye zam yapılmasını istemiyoruz. Kesinlikle sadece akaryakıt zamlarının geri alınmasını istiyoruz. Başkalarına nasıl tolerans tanınıyorsa, ticari taksi esnaflarına da tanısınlar. 2020’nin 11’inci ayında 21 litre mazot almışım. 155 lira ödemişim. Geçen aldım 21 litre mazot 635 lira. Yani böyle bir şey olamaz. Kemer sıka sıka bir hal olduk. Önlem alınmıyor, bir şey yapılmıyor. Bu akaryakıta gelen zam her şeyi artırıyor.”

‘Açız, açız, açız‘

Muhammed Koç ise, şunları dedi: “İki aracım vardı bir tanesini sattım. Neden dolayı sattım? Sigorta pahalı, yakıt pahalı. Ben yetişemediğim halde diğer aracımı da sattım. Şu an başka bir arkadaşımın yanında günlük 130 TL’ye yevmiye ile çalışıyorum ve yakıtımız pahalı, sigortamız pahalı, daha sanayiyi bakımları söylemiyorum pahalı. Şu an açız, açız, açız.”