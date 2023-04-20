Ekvador’daki toprak kaymasında ölü sayısı 43’e yükseldi

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da 27 Mart’ta meydana gelen toprak kaymasında ölenlerin sayısının 43’e çıktığı bildirildi.
Ekvador Ulusal Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında yaşanan heyelanda kayıp sayısının arttığı dile getirildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e yükseldiği, kayıp kişileri arama çalışmalarının ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Heyelan riski nedeniyle bölgeden yaklaşık 1000 kişinin tahliye edildiği, çalışmaların titizlikle sürdüğü kaydedildi.
Yetkililer, toprak kaymasında 163 evin zarar gördüğünü, 57 evin de tamamen yıkıldığını bildirmişti.