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Yaramazlara biraz batar!

Ekvador’daki toprak kaymasında ölü sayısı 23’e yükseldi: 67 kişi kayıp

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da meydana gelen toprak kaymasında 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 67 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ekvador. Fotoğraf: Reuters

27 Mart’ta Chimborazo eyaletine bağlı Alausi kasabasında toprak kaydı.


Reuters’ın aktardığına göre, 23 kişi öldü, 67 kişi kayboldu ve 38 kişi yaralandı.

Yetkililer, birçok mahallenin toprak altında kaldığını ve yaklaşık 500 kişinin olumsuz etkilendiğini aktardı.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, bölgedeki dağda bir süredir çatlaklar oluştuğu ve bunun da heyelanı tetiklediği belirtildi.

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