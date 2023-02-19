Ekonomist Yeşilada: Daha fazla vergiye hazır olun

Ekonomist Atilla Yeşilada, deprem nedeniyle Türkiye’nin 100 milyar dolarlık kaynağa ihtiyacı olacağını belirterek “Daha fazla vergiye hazır olun” dedi.

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Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden TÜRKONFED’in 1999 depremindeki verileri kullanarak yaptığı hesaplamaya göre Kahramanmaraş depremlerinde ölü sayısı 72 bin 663’e kadar çıkabilir. Rapora göre deprem 84,1 milyar dolarlık (1 trilyon 581 milyar TL) hasara yol açacak.

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan’sa depremlerin sadece bina ve altyapı maliyetinin 25 milyar dolar (471 milyar lira) seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’e konuşan ekonomist Atilla Yeşilada, depremin servet kaybı ve üretim kaybı olmak üzere iki boyutu olduğunu belirterek, henüz kesinleşmeyen faturanın 100 milyar dolara kadar çıkabileceğini söyledi. Gerekli olan bu kaynağın başta vergiler olmak üzere, para basarak ve dışardan borçlanarak elde edileceğini belirten Yeşilada, “Daha fazla vergilendirilmeye hazır olun” dedi.