Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ekonomist Serdar Pazı: Borsada yeni rekorlar gelebilir

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı, borsadaki durumla ilgili ”5350 üzerinde eğer kalabilirsek TL bazında yeni rekorlar olabileceğine inanıyorum” dedi.

Fotoğraf: AA

Geçen yıl borsa, reel getirisiyle yatırımcıları enflasyona karşı koruyan tek araç oldu. Borsanın yeni yılın ilk ayındaki seyriyse dalgalıydı. Ardından deprem meydana geldi.


Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakıldı ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edildi.

Atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken, son olarak Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Portföy aracılığıyla borsaya para akıtmaya başladı. Bu durum borsada ‘kontrollü’ bir yapı yarattı.

Peki bundan sonraki süreçte borsayı neler bekliyor?

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Serdar Pazı’nın borsa değerlendirmesi şöyle oldu: ”Son gelen çeyrek finansallarıyla beraber önemli ölçüde şirketler ucuz hale geldi yeniden. Bir enflasyon rallisi içerisindeyiz, şirketlerin karlılıkları artıyor. Enflasyon muhasebesinden geçirilse belki bu karlılıklar aynı ölçüde olmayacak ama sonuçta şirketlerin ciroları önemli ölçüde artıyor. TL bazlı endeksin çok geri gelme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Deprem öncesi, sonrası 4400-4500’ler yaşandı. 5000- 5500’ler kafalarda soru işaretleri yaratabilir, endeks çok şişkin, aşırı fiyatlar yukarıda diye. Ama işi temel analiz tarafından değerlendirdiğimizde enflasyonun bu kadar yoğun yaşandığı, son üç sene içerisinde hepimizin tükettiği ana gıda malzemelerinin vs kiraların ev fiyatlarının 4-5-6 katına çıktığı yerde endeksin de TL bazında aynı hareketi yapması çok aslında uyumsuz değil.

‘Yeni rekorlar gelebilir’

5350 üzerinde eğer kalabilirsek TL bazında yeni rekorlar olabileceğine inanıyorum. Ama daha geniş perspektiften bakacak olursak, 5 bin üzerine artık endeksin yerleştiği bir dinamikte 5704 tarihi zirvenin aşılması, 6 binlere 6 bin 200’lere endeksin gelmesi şaşırtıcı olmamalı. Zaten enflasyon hesabında hareket edecek olursak, endeks 5 binden 7 bin 500’e geldi desem, çok yüksek bir gelebilir belki ama yıllık yüzde 50 enflasyon yaşanan bu ülkede 5000’den 7500 hareketi ile paranızı ancak enflasyon karşısında koruyabiliyorsunuz anlamına geliyor. Belki şu an dolar bazında endeks pahalı, kurun yukarı gelmesiyle dolar bazında daha ucuz bir hale gelebilir.”

Uzmanlar yanıtladı: Borsanın seyri ne olacak?

SON HABERLER

Ankaralı sanayici de İstanbul’dan endişeli

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin ülke ekonomisinde büyük etkiye sahip olduğu belirterek sanayi tesislerinin daha az riskli alanlara kaydırılmasını önerdi.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Deprem bölgesinde hava kirliliği limitlerin çok üstünde

Greenpeace Akdeniz, Hatay’ın Samandağ ve Defne ilçelerinde yaptığı partikül madde ölçümlerinde yoğun hava kirliliği saptadı. Enkaz kaldırma, dökümü ve çadır bölgelerinde partikül madde 2.5 (PM 2.5) ölçümlerinde, kirlilik ortalaması 79 mikrogram çıktı. Bu Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği limitin 5.2 kat üstünde.