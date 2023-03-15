Ekonomist Serdar Pazı: Borsada yeni rekorlar gelebilir

Trive Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı, borsadaki durumla ilgili ”5350 üzerinde eğer kalabilirsek TL bazında yeni rekorlar olabileceğine inanıyorum” dedi.

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Geçen yıl borsa, reel getirisiyle yatırımcıları enflasyona karşı koruyan tek araç oldu. Borsanın yeni yılın ilk ayındaki seyriyse dalgalıydı. Ardından deprem meydana geldi.

Depremler sonrası ölümler ve yıkımlarla boğuşan Türkiye’de borsa ilk iki gün düşüşlere rağmen açık bırakıldı ve bölgedeki 400 bine yakın yatırımcı mağdur edildi.

Atılan adımlarla düşüşün önüne geçilmeye çalışılırken, son olarak Türkiye Varlık Fonu, Ziraat Portföy aracılığıyla borsaya para akıtmaya başladı. Bu durum borsada ‘kontrollü’ bir yapı yarattı.

Peki bundan sonraki süreçte borsayı neler bekliyor?

Ekonomi gazetesinden Burcu Göksüzoğlu’na konuşan ekonomist Serdar Pazı’nın borsa değerlendirmesi şöyle oldu: ”Son gelen çeyrek finansallarıyla beraber önemli ölçüde şirketler ucuz hale geldi yeniden. Bir enflasyon rallisi içerisindeyiz, şirketlerin karlılıkları artıyor. Enflasyon muhasebesinden geçirilse belki bu karlılıklar aynı ölçüde olmayacak ama sonuçta şirketlerin ciroları önemli ölçüde artıyor. TL bazlı endeksin çok geri gelme potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Deprem öncesi, sonrası 4400-4500’ler yaşandı. 5000- 5500’ler kafalarda soru işaretleri yaratabilir, endeks çok şişkin, aşırı fiyatlar yukarıda diye. Ama işi temel analiz tarafından değerlendirdiğimizde enflasyonun bu kadar yoğun yaşandığı, son üç sene içerisinde hepimizin tükettiği ana gıda malzemelerinin vs kiraların ev fiyatlarının 4-5-6 katına çıktığı yerde endeksin de TL bazında aynı hareketi yapması çok aslında uyumsuz değil.

‘Yeni rekorlar gelebilir’

5350 üzerinde eğer kalabilirsek TL bazında yeni rekorlar olabileceğine inanıyorum. Ama daha geniş perspektiften bakacak olursak, 5 bin üzerine artık endeksin yerleştiği bir dinamikte 5704 tarihi zirvenin aşılması, 6 binlere 6 bin 200’lere endeksin gelmesi şaşırtıcı olmamalı. Zaten enflasyon hesabında hareket edecek olursak, endeks 5 binden 7 bin 500’e geldi desem, çok yüksek bir gelebilir belki ama yıllık yüzde 50 enflasyon yaşanan bu ülkede 5000’den 7500 hareketi ile paranızı ancak enflasyon karşısında koruyabiliyorsunuz anlamına geliyor. Belki şu an dolar bazında endeks pahalı, kurun yukarı gelmesiyle dolar bazında daha ucuz bir hale gelebilir.”