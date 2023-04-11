Ekonomist Erkan: Borsada statüko seçime kadar korunur

Dinamik Yatırım başekonomisti Enver Erkan, borsadaki gündelik hareketlerin ekonomi penceresinden açıklanabilir niteliğini olmadığını belirterek, seçime kadar mevcut seviyelerin korunacağını söyledi.

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2022’deki rekorların ardından yeni senede dalgalı bir seyir izleyen borsa, depremler sonrası önlemlerle ayakta tutulmaya çalışılmıştı. Ancak kur korumalı mevduatta faiz tavanının kaldırıldığı bir ortamda yatırımcıların borsadan çekileceği düşünülüyor. Seçim belirsizliği de eklenince hacim iyice düştü.

Ancak tüm bunlara rağmen halka arzlara ilgi sürüyor. Koza Polyester’in halka arzına beş kat talep geldi.

Diğer yandan geçen haftayı sert dalgalanmayla geçirsen borsa, dün sabah başlayan yükselişini sürdürdü ve 5000 puanın üzerine çıktı.

Ekonomi gazetesinin ‘Ekonomi Masası’ canlı yayınına konuk olan ekonomist Enver Erkan, borsadaki hareketlere ilişkin şunları söyledi: ”Borsaya ekonomi penceresinden baktığım zaman gündelik hareketlerin çok açıklanabilir bir niteliği olmadığını görüyorum. Düşüncem seçime kadar biraz daha mevcut statükonun korunacağı yönünde. İnsanlar seçime ilişkin belirsizlik görüyor. Diğer taraftan da başka enstrümanlardaki hareketler ve dövizdeki fiyatlamalara ilişkin görüşler borsaya alternatif yarattı. Dövizi seçime kadar sabit tutmaya devam eden düzenlemeler ortaya çıktıkça faizlerin yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bankaların düzenlemelere uyum sağlayabilmek için mevduat faizlerini arttırmaları var. Kur korumalı mevduatta faizin rekabete açılmasıyla oluşturulmaya çalışılan cazibe var. Getiri cazibesi daha çok merkeze geçmiş görüntüde. Bu ortamda borsanın genel anlamda yön tayin edemeyen, yukarı çıkmaya çalışsa da dirençle karşılaşan ancak aşağıya da çok gitmeyen bir salınım içerisinde olduğunu görüyoruz.”

Erkan seçimle ilgili belirsizliğiyse şöyle anlattı: ”Öyle bir ayrım var ki faizler sene sonunda yüzde 5 de olabilir yüzde 35 de olabilir.”