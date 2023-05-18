Ekonomist Ash, ‘Borsa suflesi verdi’ diyen Sabah yazarından kanıt istedi

Britanyalı ekonomist Timothy Ash, kendisinin Borsa hakkında ‘sufle verdiğini’ iddia eden Sabah yazarı Dilek Güngör’den kanıt istedi: “Saçmalık.”

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Sabah yazarı Güngör bugünkü köşesinde 14 Mayıs’ta ‘yeni oyun planının devreye girdiğini’ iddia ederek Ash’in sosyal medyadan Britanya’nın başkenti Londra’daki sermayedarlara ‘borsada spekülasyon önerdiğini’ öne sürdü:

“14 Mayıs bitti, Kılıçdaroğlu fark yedi. Bu kez senaryo revize edildi. Muhalefetin akıl hocalığına soyunan İngiliz Timothy Ash gece sufleyi verdi.”

Bunun üzerine Ash, Twitter’dan Güngör’ün yazısını paylaşarak şunları dedi: “Dilek Güngör’den saçmalıklar. Nerede hisse senedi sat dedim? Cidden nerede? Kanıt sun. Türk hisse senetleri hakkında yazmıyorum, Türk hisse senetlerine yatırım yapmıyorum. Bu yüzden lütfen skandal makaleniz için kanıt sağlayın.”

Borsa İstanbul, seçimin ikinci tura kalacağının belli olmasının ardından haftaya yüzde 6,38 azalışla başlamıştı. Düşüş sonrası devre kesici sistemi çalıştırılmıştı.