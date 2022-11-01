Ehliyet sınavı operasyonu: Rüşvetle aldıkları soruları satmışlar

İstanbul merkezli 25 ilde, ehliyet (SRC) sınavına giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı ve rüşvetle aldıkları soruları sattığı iddia edilen 138 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, SRC belge sorularını, memurlardan rüşvetle temin ederek sattığı, sınav salonunda görevli personele rüşvet aracılığıyla cevap anahtarı üzerinde oynama yaptırdığı ve ‘joker’ diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava soktukları tespit edilen kişileri yakalamak için altı ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Adresleri belirleyen ekipler, İstanbul merkezli 25 ilde 138 kişiyi yakalamak için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de il genelinde tespit edilen 90 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, Büyükçekmece’de faaliyet gösteren özel bir sürücü kursunun sahipleri de evlerinde gözaltına alındı. Yakalanan iki şüpheli evlerinde yapılan aramanın ardından, sürücü kursuna getirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı polisler beş katlı bir binada bulunan iş yerinde arama yaptı. Aramada ele geçirilen dijital materyal, bilgisayar ve belgelere el konuldu.

Aralarında, sürücü kursu sahipleri ve aktif olarak memurluğa devam edenlerin de bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerin sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüleceği belirtildi.

Şüpheliler hakkında “6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Kanunu’na Muhalefet”suçundan adli işlem yapılacağı öğrenildi.