EGM'den çıplak arama ve işkence iddialarına suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ‘polis barikatı önünde çıplak arama’ ve ‘işkence’ iddialarına ilişkin İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

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Söz konusu çıplak arama iddialarını, dört ay önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘İsrail’le ticaret’ konusunda protesto eden eylemciler gündeme getirmişti.

İfade Özgürlüğü Derneği (İFÖD) bu haberlerin ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle engellendiğini bildirdi.

EGM de iddiaları dile getiren ve yayanlar hakkında ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ ve ‘iftira’ başlığıyla suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Açıklamada ayrıca işkence iddiasında bulunan şahısların doktorlarca verilen raporlarında, ‘darp ve cebir izine rastlanmadığı’ ve ‘aktif şikayetlerinin olmadığı’nın belirlendiği söylendi.