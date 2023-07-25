Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul’un üniversiteyle bağı bir kez daha kesildi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Genel Başkaı Prof. Dr. Nejla Kurul’un itiraz üzerine bir kez daha üniversiteyle bağı kesildi.

Nejla Kurul. Fotoğraf: ANKA

OHAL döneminde yayınlanan 686 sayılı KHK’yla görevinden ihraç edilen barış akademisyeni Nejla Kurul, mayısın sonunda göreve iade edilmişti.

Eğitim Sen Genel Merkezi, paylaştığı yazılı açıklamada Kurul’un üniversiteyle bağının yeniden kesildiğini duyurdu. Bu durumdaki çok sayıda akademisyenin olduğunun belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

“686 sayılı KHK’yle haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen Genel Başkanımız Prof. Dr. Nejla Kurul, yargı kararıyla görevine dönmüştü. Ancak Ankara Üniversitesi’nin itirazı sonrasında verilen yürütmenin durdurulması kararı nedeniyle, Kurul’un bir kez daha üniversitesiyle bağı hukuksuzca kesildi. Bilinmelidir ki bu durumda olan çok sayıda akademisyen üyemiz bulunmaktadır. Ankara Bölge İdare Mahkemesi hakimleri hukuka aykırı biçimde Anayasa Mahkemesi’nin, ağır ceza mahkemelerinin ve idare mahkemelerinin kararlarını yok saymaktadır. Üstelik verdikleri kararlarda hukuki gerekçe dahi bulunmamaktadır.

Altı yıldır haksız ve hukuksuz biçimde üyelerimize yaşatılan eziyet, bugün de mahkeme koridorlarına sıkıştırılan keyfi ve siyasi kararla, uzun ve belirsiz yargı süreçleriyle devam etmektedir! Unutulmamalıdır ki bu kararların altına imza atanlar açıkça suç işlemekte ve anayasal haklarımızın kullanımını engellemektedir. Ancak ne yapılırsa yapılsın, geri döneceğiz ve haklarımızı alacağız! Üyelerimize yaşatılan bu eziyetin hesabını hukuk önünde soracağız.”