Ege Cansen: AKP’nin propaganda kalıpları

AKP’nin halkı tavlamak için kullandığı propaganda kalıplarını herkes biliyor. Ama net olarak akılda kalsın diye en sık kullandıkları iki yöntemi kısaca anlatayım. Birinci kalıp şudur: Rakibini her fırsatta o kadar kötüle ki, ne kadar başarısız olursan ol, seçmen senin için “kötülerin iyisi” desin. Bu maksatla rakibinle hiç ilgisi olmayan başarısızlıkları ona fatura et. Mesela Kılıçdaroğlu, genel müdürken Sosyal Sigortalar Kurumu’nu (SSK) batırdı de. Eğer Sosyal Sigortalar Kurumu yani günümüzün Sosyal Güvenlik Kurumu batmışsa, bunun ilk günahkarı, 1969’da yaş sınırını kaldırıp 38 yaşında emekli olabilmeyi yasalaştıran Demirel’dir. İkincisi de muhalefete puan kaptırmamak için EYT tavizi veren Başkan Erdoğan’ın bizzat kendisidir. Sosyal Güvenlik Kurumu genel müdürleri, iyi veya kötü yönetici olabilirler. Ama isteseler de bu kurumları ne batırabilir ne de kurtarabilirler. Bunu ancak siyasi liderler yapar. Emeklilik sistemleri bütün dünyada çok belalı bir konudur. Son örnek Fransa’dır. Başkan Macron, Fransız sosyal güvenlik sistemi batmasın yani bütçeye daha fazla yük getirmesin diye emeklilik yaşını yükseltti. Bu karar meclisten geçti. Anayasa mahkemesi onayladı. Buna rağmen halk (hangi halk?) “istemezük” diye ortalığı yakıp yıkıyor.
SON HABERLER
‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sloganını Önder bulmuş
Osman Kavala, Selahattin Demirtaş’ın Meclis kürsüsünde söylediği “Seni başkan yaptırmayacağız” sloganını Sırrı Süreyya Önder’in bulduğunu söyledi.
‘En etkili 100’ New York’ta buluştu: Haluk Levent reddetmişti
Time dergisinin ‘Dünyanın En Etkili 100 Kişisi’ listesine girenler dün gece New York şehrindeki galada buluştu.
Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıt’ı Ruslara sattı
Doğan Holding, Aytemiz Akaryakıtı’nın Rus şirket PSJC Tatneft’e satışının tamamlandığını duyurdu. Doğan Holding’in payın 168 milyon dolar düştü.
‘Sex and the City’nin devam dizisinden fragman: Carrie’nin kayıp aşkı geri döndü
‘Sex and the City’nin devam dizisi ‘And Just Like That’in ikinci sezonunun ilk fragmanı yayınlandı. Carrie’nin kayıp aşkı Aidan geri döndü.
Uzmanından borsa için bilanço dönemi uyarıları
Tuncay Turşucu, seçim belirsizliği nedeniyle iyi gelen şirket bilançolarının hak ettiği fiyatlamayı göremeyebileceğini söyledi.
Gezi’de Erdoğan atıp tutarken danışmanları Soros ile görüşüyormuş
Gezi davasından tutuklu işadamı Osman Kavala, Gezi eyemleri sırasında Erdoğan’ın danışmanlarının Soros ile görüştüğünü söyledi.
Selvi’nin kaleminden: Erdoğan’ın rahatsızlığının perde arkası
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında rahatsızlanmasına ilişkin ‘detayları’ yazdı.
Togg daha çıkmadan zam sinyali verdi: Dalgalanmaları fiyatlara yansıtabiliriz
Togg CEO’su Gürcan Karakaş, daha piyasaya sürülemeyen araç için şimdiden zam sinyali verdi.
Dervişoğlu’nun ‘sahtekar, hırsız’ dediği Çıray, Akşener’e sığındı
İYİ Parti’de grup başkan vekili Müsavat Dervişoğlu ile İzmir milletvekili Aytun Çıray arasındaki gerginlik sürüyor.
CHP adına sahte broşür hazırlatanlar AKP’li iki yöneticiymiş
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partileri adına sahte broşür ve sticker bastıran kişilerin AKP il ve ilçe örgütlerinde görevli iki yönetici olduğunu açıkladı.