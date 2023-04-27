Ege Cansen: AKP’nin propaganda kalıpları

AKP’nin halkı tavlamak için kullandığı propaganda kalıplarını herkes biliyor. Ama net olarak akılda kalsın diye en sık kullandıkları iki yöntemi kısaca anlatayım. Birinci kalıp şudur: Rakibini her fırsatta o kadar kötüle ki, ne kadar başarısız olursan ol, seçmen senin için “kötülerin iyisi” desin. Bu maksatla rakibinle hiç ilgisi olmayan başarısızlıkları ona fatura et. Mesela Kılıçdaroğlu, genel müdürken Sosyal Sigortalar Kurumu’nu (SSK) batırdı de. Eğer Sosyal Sigortalar Kurumu yani günümüzün Sosyal Güvenlik Kurumu batmışsa, bunun ilk günahkarı, 1969’da yaş sınırını kaldırıp 38 yaşında emekli olabilmeyi yasalaştıran Demirel’dir. İkincisi de muhalefete puan kaptırmamak için EYT tavizi veren Başkan Erdoğan’ın bizzat kendisidir. Sosyal Güvenlik Kurumu genel müdürleri, iyi veya kötü yönetici olabilirler. Ama isteseler de bu kurumları ne batırabilir ne de kurtarabilirler. Bunu ancak siyasi liderler yapar. Emeklilik sistemleri bütün dünyada çok belalı bir konudur. Son örnek Fransa’dır. Başkan Macron, Fransız sosyal güvenlik sistemi batmasın yani bütçeye daha fazla yük getirmesin diye emeklilik yaşını yükseltti. Bu karar meclisten geçti. Anayasa mahkemesi onayladı. Buna rağmen halk (hangi halk?) “istemezük” diye ortalığı yakıp yıkıyor.

Ege Cansen’in yazısı