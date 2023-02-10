Ece Temelkuran özür diledi: Enkazdaki kitabının fotoğrafını paylaşmıştı

Deprem enkazında bulunan kitabının fotoğrafını ‘Buna çok ağlayasım var’ sözleriyle paylaşan Ece Temelkuran, özür diledi.

Yazar Ece Temelkuran dün akşam Twitter hesabından, depremde yıkılan bir evin enkazında bulunan ‘Devir‘ isimli kitabının fotoğrafını paylaştı.

‘Bu Devir geçecek ama biz bu ayazı unutmayacağız’ diyen Temelkuran, şimdi ağlamadığını ama buna sonra küfrede ede ağlayacağını söyledi.

Temelkuran, gelen eleştiriler üzerine paylaşımını kaldırdı.

Daha sonra yaptığı açıklamayla özür diledi.

Acının kafasını bulandırdığını belirten Temelkuran şunları kaydetti:

“Dün gece enkazda benim kitabın fotosunu gördüm, içim yandı, paylaştım. Kusura bakmayın. Acı kafamı kafamı bulandırdı zaar. Özür dilerim.”

Oksijen’e yazan yazarlar da özür dilemişti

Haftalık gazete Oksijen de Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları edebiyatçılar aracılığıyla ‘konuşturma’ya kalkınca tepki çekmişti.

Tepki üzerine yazı yazan edebiyatçılar okurlarından özür dilemişti.