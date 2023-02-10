Oksijen’in deprem dosyası topa tutuldu: Kendi yazarı bile özür bekliyor

Haftalık gazete Oksijen, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çekilen fotoğrafları ‘konuşturma’ya kalkınca Twitter’da topa tutuldu. Dosyaya katkıda bulunan gazete yazarı Tuna Kiremitçi bile özür bekliyor.
Gazete, fotoğrafları söze dökmeleri için yazarlarından yazı istedi.
Twitter’dan yapılan ‘tanıtım’ şöyle: “Fotoğrafların dili yoktur, konuşmazlar. Ama istedik ki bu kez sesleri duyulsun. Sözü işin üstatlarına bıraktık. Depreme dair en çarpıcı kareleri Ayfer Tunç, Buket Uzuner, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Nedim Gürsel, İsmail Güzelsoy, ve Seray Şahiner kaleme aldı.”
Gerek dosya gerekse tanıtım ilk andan Twitter’da tepki topladı.
Son olarak yazı istenen yazarlardan Tuna Kiremitçi bile rahatsızlığını dile getirip Oksijen’i okurları ve yazarlarından özür dilemesi gerektiğini yazdı: “Sunumda kullanılan pazarlama dili çok itici olmuş. Gazetenin hem okurlardan hem de zor duruma düşürdüğü yazarlardan özür dilemesi gerekir.”
Bir diğer yazar Ayfer Tunç da pişmanlığını, “Kendimi asla affetmeyeceğim” diye dile getirdi.
Eleştirel yorumlardan bazıları şöyle: