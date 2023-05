Ebeveynlerin gençlere verdiği ‘modası geçmiş’ dört tavsiye

Girişimci ve yazar Matt Higgins, ebeveynlerin gençlere verdiği tavsiyelere eleştirel bir gözle bakarken, bugünün dünyasına uygun taze önerilerle geliyor.

Ebeveynler, çocuklarına mümkün olan en iyi eğitimi sağlamaya çalışır, verdikleri tavsiyelerle hayatlarını şekillendirmelerine yardımcı olmak ister.

“Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential” kitabının yazarı Matt Higgins’e göre anne ve babalar iyi niyetli ancak Z kuşağı çok kötü bir ekonomik belirsizlik döneminde iş piyasasına giriyor.

Garantici olmayın

“Yoksulluk içinde büyüdüm, engelli annemle ilgilenmek için liseyi bıraktım, üniversite diplomamı alırken iki işte birden çalıştım” diyen Higgins, başarının anahtarının ‘garantici olmamak’tan geçtiğini söylüyor.

Higgins, cnbc.com‘daki yazısında gençlerin ‘başarılı’ olmak için göz ardı etmesi gereken ‘en kötü’ ve ‘modası geçmiş’ tavsiyeleri sıralıyor ve taze öneriler getiriyor.

“Bir B planın olsun“

University of Pennsylvania’daki MBA programı Wharton’da yapılan bir araştırma, bir ‘B planı’ üzerine düşünmenin bile, A planının gerçekleşme olasılığını ve hatta deneme motivasyonunu önemli ölçüde azaltabileceğini ortaya koydu.

20’li yaşlarınızda bozup da 30’lu yaşlarınızda düzeltemeyeceğiniz çok az şey vardır. Hayalinizi gerçekleştirmenizin tek yolu; inançla çalışmak ve başarısızlık durumunda ne olacağı konusunda endişelenmemenizdir. A planı işe yaramazsa bir şeyleri çözme kapasitenize güvenin.

“Ekran başında bu kadar zaman geçirme”

Ekranlar iş hayatının geleceği. İnternetten her türlü kazançlı yeni beceriyi öğrenebilirsiniz. Ek iş yapmak, iş planı yazmak, web sitesi açmak veya bir ürün ya da hizmet pazarlamak istiyorsanız doğru kaynaklar orada ve genellikle düşük maliyetli hatta bedava.

“Küçük meseleleri kafana takma“

Kaygılanmak çok da kötü değil. Hatta araştırmalar en başarılı girişimcilerin kaygıdan beslendiğini gösteriyor. Mükemmelliyetçilik noktasına varmayan ‘optimal kaygı’ performansı artırır. Yeter ki o dengeyi kurun.

“Git büyük, istikrarlı bir şirkette çalış“

Kariyerinize Facebook, Google, Lyft, Netflix ve Disney gibi dev şirketlerde başlamak eskiden bilgece bir tavsiyeydi. Ancak bir zamanlar 30 yıllık kariyer vaat eden şirketlerde bile çalışanlar kitlesel olarak işten çıkarılıyor.

Büyük bir şirket yerine doğru rolü seçin. Küçük bir start-up ya da orta ölçekli bir şirkette bile olsa, ilgi alanlarınızın ve becerilerinizin istediğiniz pozisyonla örtüştüğünden emin olun. Daha da iyisi, becerilerinizi ve tutkunuzu bir iş kurmak için kullanın.