'e-Taste': Yiyeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek taklit eden sistem

ABD’de araştırmacılar, yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürerek kimyasallarla taklit edebilen ‘e-Taste’ adını verdikleri bir sistem geliştirdi.

Fotoğraf: New Scientist

Ohio State Üniversitesi’nden araştırmacıların ‘e-Taste’ adını verdikleri sistem, taklit etmek için yiyecek ve içeceklerin tatlarını dijital veriye dönüştürmek için beş temel tada karşılık gelen kimyasalları kullanıyor.

Ardından sensörler vasıtasıyla tatlar, dijital verilere dönüştürülüyor ve bunlara karşılık gelen kimyasallar, dilin belirli bölgelerine aktarılıyor.

Araştırmacılar, 10 kişilik gruba sistem tarafından üretilen farklı ekşilikteki örnekleri denetti. Sistemin tatları taklit etme doğruluğu yüzde 70 olarak tespit edildi.

Başka bir deneyde de altı kişiye limonata, pasta, sahanda yumurta, kahve ve balık çorbası gibi daha karmaşık tatlar verildi. Bunda da sistemin tatları doğru eşleştirme oranı yüzde 87 olarak belirlendi.

Tat alma deneyimi, sanal gerçeklik teknolojilerine de entegre edilebilecek

Fotoğraf: New York Times

Sistemle sanal gerçeklik teknolojilerine tat alma deneyiminin de entegre edilebileceği düşünülüyor.

Ayrıca biyomedikal araştırmalarda, çevrimiçi alışverişte, uzaktan eğitimde, kilo kontrolünde ve fiziksel rehabilitasyon süreçlerinde de faydalı olabileceği belirtiliyor.

Henüz baharatlı ve yağlı tatları tam olarak taklit edemediği ve tat alma deneyimine katkı sağlayan koku gibi etmenleri etkileyemediği belirtilen sistem üzerinde daha fazla çalışma yapılması gerekiyor.

Araştırmanın sonuçları, ‘Science Advances’ dergisinde yayınlandı.