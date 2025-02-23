Japon bilim insanları, en büyük 'biyohibrit' robot elini üretti

Japonya’da bilim insanları, kas dokularını kullanarak hareket eden şimdiye kadar geliştirilen en büyük ‘biyohibrit’ robot elini üretti.

Fotoğraflar: Japan Times – Kyodo

Kyodo ajansının haberine göre Japonya’nın Tokyo ve Waseda Üniversiteleri’nden araştırmacılar, insan vücudundan alınan birden fazla ince kas dokusunu büyük tek bir kas işlevi görecek şekilde birleştirerek rulo haline getirdi.

Laboratuvar ortamında üretilen kültürlenmiş rulo şeklindeki kas dokularını kullanarak hareket eden ve küçük nesneleri kavrama gibi bazı karmaşık parmak hareketlerini gerçekleştirebilen ‘biyohibrit’ robot eli geliştirildi.

Araştırmacılar, türünün ‘en büyük’ örneği olduğunu belirttikleri ön kol dahil 18 santimetre uzunluğundaki robot el, birden fazla eklem kullanarak ayrı ayrı hareket edebilen beş parmağa sahip.

Robotun dokularındaki kasılma kuvveti de insan vücudundaki gibi zamanla azalıyor ve 10 dakikalık bir eylemin ardından yorgunluk belirtileri gösteriyor. Robot elin performansı, yaklaşık bir saatlik dinlendirilme sonrasında eski haline dönüyor.

Araştırmacılar, geliştirilen bu teknolojinin insan benzeri robot ya da hassas protez el üretiminin önünü açabileceğini düşünüyor.