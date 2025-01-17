Bilim insanları uyardı: Süs bitkisinde yılan çıkabilir

Bilim insanları, bitkiseverlere kesme çiçek ve süs bitkilerinde kurbağa, kertenkele, yılan ve böcek çıkabileceği uyarısında bulundu.

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TRT Haber‘in aktardığına göre Cambridge Üniversitesi araştırmacıları, bitki ve çiçek ticaretinin hızla büyüdüğünü ve istilacı zararlıların tarım alanları ile doğal yaşam dengesine ciddi zarar verebileceğini söylüyor.

Küresel bitki ticaretinin genişlemesi, daha sıkı denetim ve üretim standartlarının acilen uygulanmasını zorunlu kılıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Prof. William Sutherland, saksı bitkileriyle taşınan yetişkin yılan ve kertenkelelerin yalnızca buzdağının görünen kısmı olduğuna işaret etti ve “Bunlar bile fark ediliyorsa, gözden kaçan küçük böcekler ve mantarların yol açabileceği sorunları düşünmeliyiz” dedi.

Özellikle Doğu Afrika ve Güney Amerika’dan gelen süs bitkileri ticareti hızla büyüyor. Uzmanlarsa mevcut sınır kontrollerinin yetersiz kaldığını ve zararlı organizmaların gümrük denetimlerinden kolayca geçtiğini belirtiyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Silviu Petrovan, “En iyi önlemler bile uygulansa, istenmeyen yolcular sürekli olarak gümrük denetimlerini aşıyor” dedi. Petrovan, daha önce Sheffield’deki bir çiçekçiye çağrıldığını ve gül demetleri arasında Kolombiya üzerinden gelen bir ağaç kurbağasıyla karşılaştığını da söyledi.

Araştırmalara göre Avrupa kıtasında saksı bitkileri ve süs zeytin ağaçlarıyla taşınan istilacı türler şunlar:

Gekolar ve Avrupa kökenli yılan türleri

Kurbağalar ve kara kurbağaları

Çeşitli böcek zararlıları

Araştırmacılar, 2017-2018 arasında Hollanda’daki gümrüklerde tespit edilen süs bitkisi kaynaklı zararlıları inceledi. 2021 ila 2023’te de Britanya Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’na bildirilen vakaları analiz etti.

Söz konusu bitkilerin ticaretinde ve üretim süreçlerinde daha sıkı denetimler uygulanması, risklerin belirlenmesi ve ülkeler arasında veri paylaşımının artırılması gerekiyor.