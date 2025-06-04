Düzenleme: En az üç işçi çalıştıran işverene bankadan ödeme zorunluluğu

İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı iş yerlerinde işverenlerle üçüncü kişiler, çalıştırdıkları işçi sayısının en az üç olması halinde, çalışanlara aylık ödemeleri bankalar aracılığıyla yapacak.

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‘Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik’, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.

Buna göre 5953 sayılı Kanun’a tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gazeteci çalıştıran işverenler, çalıştırdıkları gazeteciye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemekle yükümlü olacak.

Gazeteci çalıştıran işverenler, 5953 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan ve İş Kanunu’nda ‘işçi’ tanımına giren kimseleri çalıştırmaları ve çalıştırılan gazeteci sayısıyla işçi sayısı toplamının en az üç olması durumunda, çalışanlara o ay yapacakları her türlü ödemeyi bankalar aracılığıyla yapmak zorunda olacak.

Deniz İş Kanunu’na tabi olarak Türkiye genelinde en az üç gemi adamı çalıştıran işverenler veya işveren vekilleri, çalıştırdıkları gemi adamına, o ay yapacakları her türlü ödemenin net tutarını, bankalar aracılığıyla ödeyecek.

Yönetmelik, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

Söz konusu değişiklikle, ‘en az beş gazeteci’, ‘en az beş gemi adamı’ ve ‘en az beş işçi’ şeklinde uygulanan yönetmelik maddelerinin kapsamı genişletildi.