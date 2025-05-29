'Duran adam' eyleminde gözaltına alınanlar serbest

Taksim Meydanı’ndaki ‘duran adam’ eylemine katıldı diye gözaltına alınan iki çocuk ve 19 genç serbest bırakıldı.

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‘Duran adam’ eylemini sanatçı Erdem Gündüz 2013’teki Gezi Parkı eylemleri sırasında Taksim Meydanı’nda başlatmıştı.

Eylemlerin 12’nci yıldönümünde, Taksim Meydanı’nda bir araya gelenlerden bazıları yüzünü Atatürk Kültür Merkezi’ne (AKM) dönerek ‘duran adam’ eylemi düzenlenmişti.

İkisi çocuk toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı.

Anka’nın aktardığına göre 21 kişiye 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlaması yöneltildi. Gözaltındakilere “Söz konusu eylemden ne şekilde haberdar oldunuz? Eyleme katılmanız yönünde tarafınıza teşvikte bulunuldu mu veya baskı yapıldı mı” diye soruldu.

İfadeleri alınan iki çocuk gece saatlerinde serbest bırakılırken, 19 genç öğle saatlerinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık, 18’ini yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle, birini de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Gençlerin tamamı yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğüyle serbest bırakıldı.