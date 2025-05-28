Taksim'de yeniden 'duran adam' eylemi: 18 genç gözaltına alındı

Gezi’nin 12’nci yıl dönümünde Taksim Meydanı’nda ‘duran adam’ eylemi yapan 18 genç gözaltına alındı.

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ANKA‘nın haberine göre gözaltına alınan 18 genç Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Avukatın Sesi İnisiyatifi’nden Kerim Bütün, ajansa şunları söyledi:

“19 Mayıs 2025 gününden itibaren Saraçhane’de gece nöbeti tutan gençler, gezi eylemleri döneminde ‘Duran Adam’ eylemi olarak bilinen bir eylemi gerçekleştirmek istediler, sadece durdular. Aktif bir eylemlilik olmamasına rağmen 10 dakika içerisinde gözaltına alındılar.

İnsanların nerede yürüyeceğine veya nerede duracağına dair bir müdahale demokratik hukuk devletinde mümkün değildir.”