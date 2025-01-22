Dünyanın en büyük çiçeği 'Rafflesia Arnoldii' Endonezya'da açtı

Endonezya’nın Batı Sumatra eyaletindeki Palupuah Ormanı’nda dünyanın en büyük çiçeği ‘Rafflesia Arnoldii’ yeniden açtı.

Rafflesia Arnoldii. Fotoğraflar: AA

Çap bakımından dünyanın en büyük çiçeği olan Rafflesia Arnoldii yeniden açtı.

Habitat tahribatı ve ormansızlaşma nedeniyle nesli tükenmekte olan türler arasındaki Rafflesia Arnoldii, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

Çiçek, deniz seviyesinden 975 metre yükseklikte ve 18 ila 20 derecede Palupuah Ormanı’nın yanı sıra, Batı Sumatra Doğa Koruma Ajansı’nın açıklamalarına göre bölgede 36 farklı noktada daha yetişiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) aktardığına göre İngiliz araştırmacı Thomas Stamford Raffles ve arkadaşı Alman J. Arnold’un 164 yıl önce keşfettiği bitki otomobil lastiği büyüklüğünde tek bir çiçekten oluşuyor.

Bitkinin adı kaşiflerinin şerefine verilirken asalak türün dünyada rastlanılan en büyük çiçek olduğu belirtiliyor.