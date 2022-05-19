Dünya Kupası hakemleri açıklandı: Çakır dahil listede Türk yok; ilk kez kadın hakem görevli

Bu yıl Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’nda görevli hakemler açıklandı.

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FIFA, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerindeki turnuvaya altı konfederasyondan 36 orta, 69 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem çağırdı.

Listede, 2014 ve 2018’deki dünya kupaları dahil uluslararası birçok önemli turnuvada görevli FIFA kokartlı Cüneyt Çakır dahil Türk hakemin bulunmaması dikkat çekti.

Çakır dahil bazı hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig devam ederken listeden çıkarılmış, konu dünya basınında yankı bulmuştu. Ancak daha sonra Çakır’a maç verilmişti.

İlk kez kadın hakem

Dünya Kupası’nda maç yönetecekler arasında ilk kez kadın hakemlere de yer verildi.

Fransız Stephanie Frappart, Ruandalı Salima Mukansanga ve Japon Yoshimi Yamashita orta; Brezilyalı Neuza Back, Meksikalı Karen Diaz Medina ve ABD’li Kathryn Nesbitt ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.