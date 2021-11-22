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Yaramazlara biraz batar!

2022 Dünya Kupası için geri sayım saati

Katar’da 2022 yılında düzenlenecek Dünya Kupası için başkent Doha’nın ‘Korniş‘ sahilinde kurulan Dünya Kupası geri sayım saati törenle açıldı. 

Fotoğraf: AA

Katar, 21 Kasım-18 Aralık 2022’de de Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak.


2022 Dünya Kupası için özel olarak 7 yeni stadyum inşa eden ülke Uluslararası Halife Stadyumunda da geliştirme çalışmaları yapmıştı.

Son olarak 2022 FIFA Dünya Kupası için kurulan geri sayım saati de başkent Doha’da düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Katar Olimpiyat Komitesi Başkanı Şeyh Cuan bin Hamed bin Halife Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino de katıldı.

Katar ayrıca Asya ve Afrika kıtalarından 16 Arap ülkesinin mücadelede edeceği 2021 FIFA Arap Kupası’na da 30 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

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