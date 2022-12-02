Dünya Kupası grup maçlarında son gün: Portekiz ve Brezilya liderlik için sahada

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası grup maçları, bugün oynanacak dört maçla sonlanacak.

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Dünya Kupası’nda dün Kosta Rika-Almanya, Japonya-İspanya, Kanada-Fas ve Hırvatistan-Belçika maçları oynandı. Almanya Kosta Rika’yı 4-2, Japonya İspanya’yı 2-1 ve Fas Kanada’yı 2-1 yendi. Hırvatistan’la Belçika’ysa golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçlarla birlikle E Grubu’nda Japonya, grubu birinci tamamlayarak üst tura yükseldi. İspanya da Japonya’nın ardından gruptan çıkmayı başardı. Kosta Rika ve Almanya, Dünya Kupası’na veda etti. F Grubu’ndaysa Fas, grubu lider tamamlayarak üst tura yükseldi. Hırvatistan ikinci bitirerek gruptan çıkarken Belçika ve Kanada Dünya Kupası’ndan elendi.

Dünya Kupası grup maçları bugün, dört maçla sona erecek.

Bugün oynanacak maçlar şu şekilde;

G Grubu: Kamerun-Brezilya (Saat 22:00)

G Grubu: Sırbistan-İsviçre (Saat 22:00)

H Grubu: Güney Kore-Portekiz (Saat 18:00)

H Grubu: Gana-Uruguay (Saat 18:00)

G Grubu’nda Brezilya altı puanla birinci, İsviçre üç puanla ikinci, Kamerun bir puanla üçüncü ve Sırbistan bir puanla ve averajla sonuncu.

H Grubu’ndaysa Portekiz altı puanla birinci, Gana üç puanla ikinci, Güney Kore bir puanla üçüncü ve Uruguay bir puanla ve averajla dördüncü sırada.