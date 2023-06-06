Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,2’ye yükseltti.

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Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun haziran sayısını yayımladı. AA’nın haberine göre raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,2, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2025’te yüzde 4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Dünya Bankası, ocak ayında yayımladığı tahminlerde, Türk ekonomisinin 2023’te yüzde 2,7, 2024’te yüzde 4 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, Türkiye’nin şubat ayı başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak, bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 GSYH’sinin yüzde 4’ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği aktarıldı. Bankanın raporunda, yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi.

Makroekonomik politikaların gelişiminin yüksek enflasyon zemininde belirsiz olduğuna işaret edilen raporda, döviz kurundaki değer kaybının yanı sıra yüksek cari açık ve düşük net döviz rezervlerinin de önemli zorluklar oluşturduğu ifade edildi.