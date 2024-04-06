'Dune: Part 3'ün haberi geldi

Legendary Studios, Dune serisinin üçüncü filminin üzerine çalışıldığını ve hatta hali hazırda bir senaryo olduğunu doğruladı.

Dune: Part 2, şimdiye kadar yılın en büyük sinema olaylarından biri oldu. Film, Veriety’ye göre sadece 194 milyon dolar hasılat yapan Godzilla x Kong: The New Empire tarafından aşılan açılış hafta sonunda, küresel gişede 182,5 milyon dolar gişe yaptı.

Denis Villeneuve şu anda Frank Herbert’in kitabı Dune Messiah’dan uyarlanacak olan ‘Dune Three’nin senaryosunu yazıyor. Villeneuve, daha önceki röportajlarında Dune serisindeki ikinci romanı bir filme uyarlamak istediğini ve filmlerin her zaman bir üçleme olacağını öngördüğünü söylemişti. Ancak senarist, yalnızca ikinci filmden daha iyi olacaksa üçüncü bir bölüm daha yapacağını belirtmişti. Filmin hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden aldığı başarılı yorumlara bakılırsa üçüncü filmin senaryosunun da oldukça iyi olması gerekecek.

Üçüncü film hakkında Warner Bros. tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak şimdiye kadarki filmlerin olumlu eleştirileri ve gişe başarısı göz önüne alındığında çok uzak olmayan bir gelecekte yeni filmin haberinin gelmesi kaçınılmaz görünüyor.