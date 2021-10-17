Diken

Yaramazlara biraz batar!

Düğünde kavga: Bir ölü, üç yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.

AA’nın haberine göre Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak’taki bir düğün salonunda, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.


Bıçakla yaralanan Servet D. (23), U.D, Y.Ö. ve damat A.Ö., ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Servet D. kurtarılamadı, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri Hasan Ali Y.’yi gözaltına aldı.

SON HABERLER

MEB rakamlarıyla Türkiye’deki yurt sorunu

MEB’in 2020- 2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin istatistiklerine göre ülkede Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı toplam yurt sayısı 769. Türkiye genelinde devlet yurtlarının toplam kapasitesi yaklaşık 700 bin kişiye barınma imkanı sunabilecek büyüklükte.

Sungur Savran’dan Selahattin Demirtaş’a açık mektup

Sol Blok’a bütün gönlümüzle varız. Ama işçi sınıfına ve emekçilere sadece retorik bir ilgi göstermekle yetinmeyen, gerçekten onların mücadelesinin yanında, içinde yer alan bir Sol Blok’a. Büyük burjuvaziden demokrasi, Kürt halkının hakları ve benzeri konularda bir şeyler beklediği için onun çıkarlarına dokunmaktan imtina eden bir politika değil, onunla cepheden mücadele eden bir Sol Blok’a.

‘Z kuşağı’ anketi: CHP açık ara önde

ORC Araştırma, Eylül-Ekim 2021 genel seçim araştırması kapsamında ‘Z kuşağı’ diye tanımlanan gruptan katılımcılara çeşitli sorular yöneltti. Ankete göre Z kuşağında CHP açık ara birinci parti. AKP ise oransal bazda kararsızlar ve oy kullanmayacakların bile altında.