Düğünde kavga: Bir ölü, üç yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, akrabalar arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan bir kişi öldü, üç kişi yaralandı.
AA’nın haberine göre Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak’taki bir düğün salonunda, aralarında tarla meselesi yüzünden husumet bulunan akraba iki aile arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakla yaralanan Servet D. (23), U.D, Y.Ö. ve damat A.Ö., ambulanslarla farklı hastanelere kaldırıldı.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Servet D. kurtarılamadı, diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri Hasan Ali Y.’yi gözaltına aldı.