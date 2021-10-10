Düğünde ateş açıp kendisini yaraladı, bir kişinin ölümüne neden oldu

Giresun’un Piraziz ilçesindeki düğünde silahla ateş açan A.G., hem kendisini hem Altun Hülya Şimşek’i (48) yaraladı. Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek’e isabet etti.

A.G. ile Şimşek sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek kurtarılamadı.

Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.’nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.