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Yaramazlara biraz batar!

Düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza

İstanbul’un Güngören ilçesinde, düğün konvoyunda motosikletiyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bir düğün konvoyu sırasında trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşürecek hareketler yapan 34 CTA 852 plakalı motosikletin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.


Görüntüleri inceleyen ekipler, motosikletin sürücüsünün Hacı Eymen A. olduğunu tespit etti.

Yakalanıp gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 6 bin 700 lira para cezası uygulandı, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, motosikletinse 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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