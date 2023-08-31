DSÖ: Yemen’de kızamık nedeniyle yedi ayda 413 kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen’de kızamık nedeniyle yedi ay içinde 413 ölüm kaydedildiğini duyurdu.

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DSÖ’den paylaşılan yazılı açıklamada, Yemen’de çocuklarda kızamık ve kızamıkçık vakalarının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

AA’nın haberine göre Yemen’de sene başından temmuz ayı sonuna kadar 34 bin 300 kızamık ve kızamıkçık vakası tespit edildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kızamık nedeniyle 413 kişinin öldüğü kaydedildi.

Geçen yıl aynı nedenle 27 bin vaka, 220 ölüm kaydedildiğine işaret edilen açıklamada, kızamık vakalarında ve can kaybında yaşanan artışın ‘ekonomik durumun bozulması, gelirlerin azalması ve göç’ gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Yemen’de iç savaş ve yansımaları nedeniyle sağlık sektöründe ciddi anlamda tıbbi ekipman sıkıntısı yaşanıyor.