DSÖ direktörü: Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, uluslararası toplumu “Suriye halkının yaşadığı dramı unuttuğu” gerekçesiyle eleştirerek, “İnsanlık nerede?” diye sordu.

Fotoğraf: DSÖ

Suriye’de, Türkiye merkezli depremlerden etkilenen bölgeleri ziyaret eden Ghebreyesus, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghebreyesus, “Uluslararası toplum Suriye’yi unuttu. Durum içler acısı. 12 yıldır devam eden savaş, ekonomik çöküş, Covid-19, kuraklık ve şimdi de deprem. Suriye halkının nasıl bir dehşet içinde yaşadığını herkes tahmin edebilir. İnsanlık nerede?” dedi.

The international community has forgotten #Syria. Situation is heartbreaking. 12 years of war, economic collapse, COVID19, drought and now earthquake. Anyone can imagine through what horror the Syrian people are passing through. Where is humanity? — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 2, 2023

Direktör Ghebreyesus, sosyal medya hesabından tedavi altında olan depremzedeleri ziyaret ettiği anları da paylaştı.