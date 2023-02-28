Depremin vurduğu Suriye’de kolera salgını

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Suriye’de, kolera salgınının başladığı ve bu nedenle 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler, Suriye’de de yıkıcı oldu. En az 6 bin kişinin hayatının kaybettiği bölgede salgın hastalık da başladı.

Reuters’ın haberine göre Suriye’nin kuzeybatısını kontrol eden muhalif grupların bünyesindeki sivil savunma grubu, bölgede başlayan kolera salgınında 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kolera, şiddetli ishal ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık.

Sivil savunma grubu, ayrıca su şebekelerindeki ve altyapı sistemlerindeki ağır hasardan dolayı 568 kolera vakasının tespit edildiğini kaydetti.