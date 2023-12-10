Dr. Ümit Aktaş’ın bir aylık men cezası onaylandı

MESUDE ERŞAN

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu gerçek dışı bilgilerle halk sağlığına zarar vererek hekimliğe yakışmayan tutum ve davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Dr. Ümit Aktaş’ın bir ay süreyle meslekten men cezasını onayladı.

Ümit Aktaş.

Ne olmuştu?

Aktaş hakkındaki soruşturmayı İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu yürütmüş ve bir ay meslekten men cezası vermişti. Dosya görüşülmek üzere yaklaşık iki sene önce TTB Yüksek Onur Kurulu’na yollanmıştı.

Dr. Aktaş, İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu’nun kararını sosyal medya hesabından yayınladığı bir videosuyla kendi paylaştı. Aktaş videoda söz konusu cezayla, daha önce TTB yönetimine aday olacağını açıkladığı için cezalandırıldığını, önüne geçilmek istendiğini öne sürdü.

Aktaş kararın iptali için Ankara 16. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme disiplin cezasının hukuka ve mevzuata uygun olduğuna karar verdi. Mahkeme kararında, bilim, bilimsel gerçekler ve etik yükümlülükler vurgulanarak meselenin bireysel ifade özgürlüğüne indirgenemeyeceği belirtildi.

Emsal teşkil edebilecek mahkeme kararında, hekimlerin bilgilendirme yaparken bilimsel bilgileri bilim insanı kimliğine uygun biçimde dile getirmesi ve yalnızca uzmanlık alanlarında bilgi vermesinin temel etik anlayışın bir gereği olduğunu belirtildi. Kararda ayrıca, hekimlerin tıbbi deontoloji tüzüklerine, ulusal ve uluslararası etik ve insan hakları düzenlemelerine uymasının hukuki ve etik bir sorumluluk olduğu; nesnellikten uzak bilgilerin toplum sağlığını etkileyecek sonuçlar doğurduğu, aşılara bağlı ölümlerle ilgili beyan edilen rakamların bilimsel verilerinin ortaya konulması gerektiği, kanıta dayanmayan söylemlerle etik sorumluluğun ihlal edildiği de yer aldı.

TTB’ye göre mahkemenin kararı, hekimlerin değerlendirme ve ifadelerinin halk sağlığının tehlikeye girme riskinin oluşturacağı sakınca ile ifade özgürlüğü arasındaki dengede etik ilkeler ve deontolojik yükümlülükleri esas alması bakımından önemliydi.

Başka soruşturma dosyaları da var

Aktaş hakkında benzer sebeplerle bağlı bulunduğu İstanbul Tabip Odası’nda soruşturması yürütülen onlarca dosya yer alıyor.

Aktaş bir yandan aşı karşıtı görüşlerini paylaşırken diğer yandan kendi adını taşıyan çok sayıda bitkisel ürünü satıyor.