Diken

Yaramazlara biraz batar!

Dört yaşındaki kızını aşağı atmaya kalktı!

Adana’da dört yaşındaki kızını rehin alarak aşağı atmakla tehdit eden baba, gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Mustafa A., Seyhan ilçesinde tek katlı müstakil evinde eşi Eda ile kızı E.’yi rehin aldı. Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.

Reklam

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin damına çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa A’.yı ikna etmeye çalıştı.

Mustafa A, zaman zaman çocuğunu aşağıya sarkıtırken, “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek tehditlerini sürdürdü. Bu sırada korku yaşayan çocuk ise “Baba beni atma, evimize gidelim” dedi.

Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, Mustafa A.’yla konuşmak için dama çıktı. Kadın, babasıyla çocuğunu kurtarmak için Mustafa A.’ya müdahalede bulundu.

Reklam

Bu sırada kucağındaki çocuğunu aşağıya atma girişiminde bulunan Mustafa A.’ya polis ekipleri de müdahale ederek çocuğu kurtardı.

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

Montrö’ye ‘tarihi’ bakış: 85 yıl önce ne oldu?

İstanbul’a 2 bin 200 kilometre uzaklıkta bulunan, İsviçre’nin güneybatısındaki Montrö kenti, bugün Türkiye için farklı bir öneme sahip. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını Türk hakimiyetine veren Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 85 yılın ardından bir kez daha Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden…

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Emekli amiral Mengi: Bir anlamda daktilo memurluğu yaptım

‘Montrö bildirisi’ni hazırladığı iddia edilen emekli amiral Ergun Mengi, ifadesinde, bildirinin ‘WhatsApp grubunda olan herkes tarafından fikrini beyan etmesiyle oluştuğunu, kendisinin bir anlamda daktilo memurluğu yaptığını’ söyledi.