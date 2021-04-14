Dört yaşındaki kızını aşağı atmaya kalktı!

Adana’da dört yaşındaki kızını rehin alarak aşağı atmakla tehdit eden baba, gözaltına alındı.
AA’nın haberine göre Mustafa A., Seyhan ilçesinde tek katlı müstakil evinde eşi Eda ile kızı E.’yi rehin aldı. Kadın, eşinin dalgınlığından yararlanarak sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, evin damına çıkarak kızını aşağıya atmakla tehdit eden Mustafa A’.yı ikna etmeye çalıştı.
Mustafa A, zaman zaman çocuğunu aşağıya sarkıtırken, “Kızımı aşağı atarım. Onun kanı akarsa büyü bozulacak” diyerek tehditlerini sürdürdü. Bu sırada korku yaşayan çocuk ise “Baba beni atma, evimize gidelim” dedi.
Bir süre sonra eşi Eda A. ve kayınpederi, Mustafa A.’yla konuşmak için dama çıktı. Kadın, babasıyla çocuğunu kurtarmak için Mustafa A.’ya müdahalede bulundu.
Bu sırada kucağındaki çocuğunu aşağıya atma girişiminde bulunan Mustafa A.’ya polis ekipleri de müdahale ederek çocuğu kurtardı.