Dört ilde 'change' araç operasyonu: 15 gözaltı

Ankara merkezli dört ilde depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek ‘change’ işlemi yapan 15 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara başsavcılığının soruşturmasında deprem bölgesinde enkaz altında kalan, trafik kazası sonucu kullanılamayacak hale gelen ve yanarak ağır hasar alan araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarının değiştirildiği belirlendi.
Söz konusu işlemde Gürcistan Sarp Gümrük Kapısı ve Bulgaristan Kapıkule Gümrük Kapıları’ndan yabancı uyruklu kişiler tarafından Türkiye’ye sokulan araçların şasi numaralarının hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği tespit edildi.
Şüphelilerin, 25 aracın şasi numaralarını değiştirip ‘change’ işlemi yaptıkları araçları ortak hareket ettikleri oto galeri üzerinden internet sitelerinden pazarlayarak üçüncü kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 40 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Polisin Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Tokat ve Trabzon’daki eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda beş ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.