Dört ayda 881 hekim yurt dışına gitmek için adım attı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), nisanda 181 hekimin iyi hal belgesi talep ettiğini açıkladı. Yılın ilk dört ayındaysa yurt dışında mesleğini icra etmeyi tercih eden toplam 881 genç hekim iyi hal belgesi istedi.

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TTB açıklamasında, deprem bölgesindekiler başta olmak üzere tüm hekimleri tüketen, ağır çalışma koşullarının sona ermesi için seçim sonrası oluşacak yeni siyasal düzlemde de mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de gelecek göremeyen hekimler daha iyi koşullarda çalışma ve yaşama umuduyla yurt dışına göçüyor. TTB’nin her ay yayımladığı veriye göre ocakta 251, şubatta 465, martta 235 hekim göç etmek için adım attı.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvurularda ciddi bir ivme kaydedildi. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’de 10405 hekim söz konusu belgeyi talep etti.

Geçen yıl belge için başvuranların 1341’i prastisyen, 1344’üyse uzman hekimdi.

Avrupa ülkeleri, Kanada, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’da gelecek görenler arasında sadece kamu ya da üniversitede çalışanlar değil, serbest çalışan hekimler de var.