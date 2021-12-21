Dolardaki düşüş sonrası yeni yılın asgari ücretinde son durum nasıl?

Dolar kurunun 18 lirayı aşması sonrası daha cebine girmeyen maaşından 50 dolara yakın kaybeden asgari ücretli, Türk Lirası’nın kayıplarının bir bölümünü telafi etmesi sonrası yeniden 300 dolarlı seviyelere dönmüş gözüküyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün dövizin muhtemel getirisine Türk Lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıklamıştı. Bahsedilen finansal ürünün detayları bugün duyurulmuştu.

18,4’lü seviyelere ulaşarak tarihini güncelleyen dolar kuru ise atılan son adımın ardından bugün 13’lü seviyelerde dengelenmiş gözüküyor. Ancak sene başındaki 7,30’lu seviye hesaba katıldığında dolardaki artış hala yüzde 75’e yakın.

İhracatında bile büyük oranda ithalata bağlı olan Türkiye’de dolar kurunun fiyatlar üzerindeki etkisi ise oldukça yüksek. Kurdaki hareketler birçok sektörde fiyatları doğrudan yukarı çekerken, temel gıda ürünlerine de dolaylı olarak etki ediyor. Kurun ayrıca enflasyona da güçlü bir geçişi var. Türkiye’de resmi verilere göre enflasyon şu an yüzde 21,31. Bağımsız araştırma kurumları ise bu oranı yüzde 58,65 olarak hesaplıyor. Ayrıca kura endeksli mevduat hesaplarının da enflasyona katkı sağlayabileceğine dair endişeler var.

Türk Lirası’ndaki sert kayıpların ardından asgari ücret tarafında ise oransal olarak güçlü bir iyileştirme yapılmıştı. Yüzde 50’ye ulaşan zam sonrası 2 bin 825 lira olan ücret 4253 liraya çıktı. Ancak yıl başında 383 dolar olan asgari ücretin zamlı fiyatı ise açıklandığı gün ancak 275 dolara ulaşabildi. Doların asgari ücretin açıklanmasının ardından devam eden çıkışı ise bu rakamı dün yeniden 230 dolarlı seviyelere kadar çekti.

Dün gece itibariyle TL’nin yüzde 25’i aşan kazancıyla birlikte ise dolar bazlı asgari ücrette bugün yeniden bir toparlanma gözüküyor. 13 lira referans kabul edildiğinde yeni yılın asgari ücreti yeniden 327 dolara kadar ulaşmış oluyor.

Ancak zamlı ilk asgari ücretin ocak sonunda ödeneceğini de unutmamak gerekli. Mevcut kurla bu ay işçinin cebine girecek para halen 217 dolar seviyesinde.

Sabit gelirliler için dolar kuruyla birlikte ‘hızla değişen etiketler‘ de büyük sorunların başında. 2018’deki kur krizinde yukarı çıkan fiyatların doların düşüşüyle güncellenmemesi tepkilere neden olmuştu. Benzer bir sorunun yeni yılla birlikte yaşanmaması için de şimdiden çağrılar yapılmaya başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç bugün üyelerine fiyatlarını indirme çağrısı yaparak, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” dedi.