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Yaramazlara biraz batar!

Dolar ve avroda hareketli gün

Büyüme rakamları sonra TL gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinden pozitif ayrıştı, dolar/TL ve avro/TL bir miktar geri çekildi. Ancak alıcıların hala çok güçlü olması nedeniyle 8,58’den 8,46’ya inen dolar, dakikalar içinde yeniden 8,50’nin üstüne çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta 8,61 ile yeni bir rekora imza atan dolar/TL, bugün açıklanan büyüme rakamlarının beklentiyi aşması sonrası bir miktar geriledi.

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Yeni haftaya 8,56 seviyesinde başladıktan sonra 8,58 civarına kadar çıkan dolar, rakamların açıklanmasıyla birlikte ise 8,46’ya kadar düştü.

Ancak altta bekleyen güçlü alıcı bloğunun etkisiyle bu bölgeden güçlü tepki gören kur, öğle saatleri itibariyle 8,50’nin üzerinde bulunuyor.

Geçen hafta 10,47 ile tarihi rekorunu kıran avro/TL de bir miktar geri çekilerek 10,37 bölgesinden işlem görüyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyüdü. Piyasanın beklentisi büyümenin yüzde 6,7 olması yönündeydi.

İlk çeyrekte ‘baz etkisi’yle yüzde 7 büyüme

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