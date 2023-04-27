Dolar satış kurları: Makas 1 TL’yi aştı

Seçimlere doğru dövizdeki hareketlilik artarken, bankalarda döviz alış ve satışı arasındaki makas 1 TL’yi aştı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İktidarın ekonomi politikalarına uyum sağlamak için Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor. Ancak bu politika, piyasada ikili bir durum yarattı. Örneğin Kapalıçarşı’daki döviz fiyatıyla, MB’nin ilan ettiği arasında farklar var. Bankaların döviz alım satımları arasındaki fark da açıldı.

MB’nin bugünkü dolar alış ve satış kurları sırasıyla 19,4029 ve 19,4379.

Kapalıçarşı’daysa bugün dolar satış fiyatı 20,50 TL’ye kadar çıktı. Kamu bankalarındaki satışlar da 20,50 TL’yi aşıyor.

Ziraat Bankası- Alış: 19,41 Satış: 20,52

VakıfBank- Alış: 19,42 Satış: 20,56

Halkbank- Alış: 19,40 Satış: 20,57

Özellerde de durum benzer: