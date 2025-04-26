Dolar, avro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta dolar yüzde 0,64, avroysa yüzde 0,20 değer kazanırken, gram altın yüzde 0,32 değer kaybetti.

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Doların satış fiyatı yüzde 0,64 artışla 38,4230 lira, avronun satış fiyatıysa yüzde 0,20 yükselişle 43,7160 lira oldu.

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,32 azalışla 4 bin 55 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,31 değer kaybıyla 27 bin 420 liraya geriledi.

Geçen hafta 50,8400 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,77 değer kazanarak 51,2300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,54 düşüşle 46,3400 liradan alıcı buldu.



