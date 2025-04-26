Borsada en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,24 değer kazanarak 9.432,55 puandan tamamladı.

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Endeks hafta içinde en düşük 9.268,07 ve en yüksek 9.531,35 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,20 artarak 10.864,77 puan, hizmetler endeksi yüzde 0,39 değer kazancıyla 9.710,86 puan, sanayi endeksi yüzde 1,63 yükselişle 12.621,35 puan, teknoloji endeksi yüzde 2,27 kazançla 19.709,05 puan oldu.

En çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21’le Borusan Yatırım ve Pazarlama oldu.

Borusan Yatırım ve Pazarlama’yı yüzde 15,07’yle Tofaş ve yüzde 13,37’yle Galatasaray izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18’le GrainTürk Holding, yüzde 11,24’le Mia Teknoloji ve yüzde 9,63’le Enerya Enerji olarak sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 616 milyar 968 milyon lirayla ASELSAN, 438 milyar 495 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 430 milyar 920 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.