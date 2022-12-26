Dolandırıcılık hikayesi: Paralarını alıp bir ay tren saydırdılar

Hindistan’da Yeni Delhi Tren İstasyonu’nda işe alınacakları vaadiyle dolandırılan 28 kişiden bir ay boyunca istasyona girip çıkan trenleri saymaları istendi; onlar da saydı.

Hindistan’da dolandırılan kişiler tren saydı. (Pixabay)

AA’nın NDTV’ye dayandırdığı habere göre, Yeni Delhi Tren İstasyonu’ndaki bazı pozisyonlara getirilecekleri vaadiyle kandırılan Tamil Nadu eyaletinden 28 kişi, dolandırıcılara 2 bin 400 dolar kaptırdı.

Olay, dolandırıcılarla iş arayanlar arasında iletişimi sağlayan Subbuswamy isimli eski ordu görevlisinin polise şikayette bulunması üzerine aydınlandı.

Subbuswamy, başvuruda kendisini ‘hükümet görevlisi’ olarak tanıtan ve işsiz kişilere memuriyet sağlamak istediğini söyleyen Sivaraman isimli kişiye inandığını ve memleketi Tamil Nadu eyaletine bağlı Virudhunagar semtinden gelen kişilere iş bulmaları için yardım ettiğini belirtti.

Aracı Subbuswamy, dolandırıldığını sonradan fark ettiğini ve hemşehrilerinden hiçbir zaman maddi çıkar elde etmediğini savundu.

Dolandırılan 28 kişinin, haziran ve temmuzda Yeni Delhi Tren İstasyonu’na girip çıkan trenleri ve makinistleri saydığı, bunun işe alınacakları pozisyon için bir ‘eğitim’ olduğuna inandırıldığı anlaşıldı.

Kandırılan ‘işçiler’ yaklaşık bir ay boyunca her gün sekiz saat istasyondaki trenleri saydı.

Konuya ilişkin The Indian Express gazetesine konuşan mağdurlardan biri, şunları kaydetti: “Delhi’ye eğitim için gittik, bütün yaptığımız trenleri saymaktı. Bundan şüphelendik ama aracı olan kişi komşumuzun iyi bir arkadaşıydı. Şu an çok utanıyorum.”