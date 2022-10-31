Hindistan’daki kutlamalarda çöken köprüde ölü sayısı 132’ye ulaştı

Hindistan’ın Gujarat bölgesinde bir köprünün çökmesi sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 132’ye çıktığı belirtildi.

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Morbi kasabasındaki Maçhu Nehri’nin üzerinde bulunan yaya köprüsü, Divali bayramı kutlamaları nedeniyle üzerinde çok fazla insan bulunmasıyla dün çökmüştü.

Üst düzey yerel yetkili NK Muçhar, “Çöken köprüde kazasında ölü sayısı 132’ye çıktı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor” dedi ve ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Muçar, silahlı kuvvetler personeliyle ulusal felaket ve acil durum ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarına yardım etmek üzere bölgede görevlendirildiğini söyledi.