Dokuz il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dokuz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
- Sivas
- Trabzon
- Rize
- Erzurum
- Kars
- Van
- Diyarbakır
- Siirt
- Mardin
Yaramazlara biraz batar!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dokuz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
Sağanak beklenen iller:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Muğla’daki operasyonda “73 torbacı gözaltına alındı. 43’ü tutuklandı, 30’u hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dokuz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay “1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 19 artış verdik. Artık maruz kaldığım pazarlıktan rahatsızım” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmaların beşinci dalgasında toplam 22 kişi tutuklandı.
Yaşlanma Çalışmaları Derneği’nin Yaşlılara Yönelik Şiddet ve İhlallerin İzlenmesi 2025 Yılı Birinci Dönemi Raporunda (Senex) yaşlılara şiddet, ihmal, istismar ve ayrımcılıklardan oluşan 743 hak ihlali vakası tespit etti.