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Yaramazlara biraz batar!

Dokuz il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), dokuz ilde gök gürültülü sağanak bekliyor.

Fotoğraf: AA

Sağanak beklenen iller:


  • Sivas
  • Trabzon
  • Rize
  • Erzurum
  • Kars
  • Van
  • Diyarbakır
  • Siirt
  • Mardin

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